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Salavatlı Mahallesi’nde bir şahıs tarafından bahçesinde bulunan incir lerinin çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbarın alınmasına müteakip detaylı araştırma sonucu Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi Aydın -Denizli Karayolu çifte kahveler mevkiinde tespit edilen şüpheli araç durduruldu. Araç içerinde üç kasa içerisinde yaklaşık 35 kilo gram incir ele geçirilerek E.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Aracın trafikten men olduğu tespit edilerek sürücüye 1979 TL idari para cezası uygulandı.

Mahkumu taşıyan polis aracı kaza yaptı

Mahkumu taşıyan polis aracı kaza yaptı

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