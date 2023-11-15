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Tanrıça Şahmeran serisinin minyatür sanattan klasik resme dönüştürülerek, kültürümüzdeki güçlü kadın değerlerinin gözler önüne serildiği çalışmada toplam 23 eser Nazilli Belediyesi’nin desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Oluşturduğu Tanrıça Şahmeran serisinin birçok il ve ilçede sergilendiğini ve kendi kültür yapımızın görsel algıyla belleklerde yer etmesini amaçladığını dile getiren Ressam Yaşa; “Çıkmaz Kuyudaki Işık, İlk Karşılaşma, İksir Buğusu, Başka Boyuta Geçiş, Cennet Bahçesi, Sınırları Aşmak, Sonsuzluk, Önce Beni Sev ve İyileştir, Şifacı I ve II, Bilge, Yakaza, Göbekli Tepedeki Rüya, Sezgi, Ruh Üşümesi, Bekleyiş, İnanç İhanet ve Yakalanış, Yaşam ve Ölüm, Başkalaşım, Lokman Hekim, Ölümsüzlük Çiçeği gibi eserlerimin yer aldığı sergi benim için büyük bir heyecan ve emek içeriyor. Ben Nazilli’de doğdum. Bu nedenle sergimin bu şehirde açılıyor olması ayrı bir gurur benim için. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan’a ve kıymetli ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm Nazilli halkını sergimize davet ediyorum” dedi.

Tanrıça Şahmeran Resim Sergisi, 18-24 Kasım tarihlerinde Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.