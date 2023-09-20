Yangın, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi, Kanuni Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın 5. katındaki balkonda tarhana kaynatıldığı esnada, ocak bir anda alev aldı. Bir anda başlayan yangın sonrası evdeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangından ocağa bağlanan tüpün etkilenmemesi ise muhtemel bir felaketin önüne geçti.