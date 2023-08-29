Uzun zamandır saha ve literatür çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten rota proje ekibi, güzergah ve duraklarla ilgili değerlendirmeler ve revizeleri için bir araya geldi

Proje ekibi, çalışmanın, Ayvalık’ın kültür turizmi potansiyelinin ve koruma kültürü ile ilgili bilinç ve farkındalığın arttırılması, kentin UNESCO sürecine katkı sağlayabilmesi açısından büyük değer taşıdığına vurgu yaparak rotaların en kısa zamanda Ayvalık ile buluşacağını belirttiler.

YEDİ ANA ROTA

Başkan Ergin yedi ana rota ve tematik ara rotalarla çok kapsamlı bir projenin, hayata geçmeden önce çalışmalarla ilgili bilgi verileceğini kamuoyu öneri ve değerlendirmelerine sunulacağını söyledi.