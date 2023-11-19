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TechXtile Start-Up Challenge’ın 2020 yılında finale kalan girişimci İltema, 10 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. TechXtile’a başvurular için son tarih 15 Aralık.BURSA (İGFA) -Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) öncülüğünde tekstil sektöründe Ar-Ge ve girişimciliği desteklemek amacıyla hayata geçirilen TechXtile Start-Up Challenge’a katılanlar, yatırım almaya devam ediyor.

2020 yılında ileri teknoloji ısıtıcı kumaş projesiyle finalist olan ve günümüzde 10 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan İltema firması, aldığı yatırım ve iş birlikleri ile büyümeye devam ederken, hedefi 100 milyon dolara çıkardı.

TechXtile Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen Akıl Fikir Buluşmaları etkinliğinin konusu “Bir Yatırımın Anatomisi” konukları ise 2020 yılında finale kalan İltema’nın kurucu ortağı Ayhan Prepol ve İltema’ya yatırım yapan Aksa Akrilik A.Ş CFO’su Erdinç Kazak oldu. Online olarak gerçekleştirilen ve çok sayıda girişimci ve yatırımcının takip ettiği programda; Türkiye’de start up ekosisteminin geliştirilmesi için öneriler sıralanırken, başarılı örneklere de yer verildi.

Isıtma sorununa çözüm getiren ısıtıcı kumaş projesiyle 2020 yılının finalistlerinden olan İltema’nın kurucu ortağı Ayhan Prepol girişimi hakkında bilgi verirken, TechXtile Start Up Challenge’a katılmanın sağladığı faydaları aktardı.

İltema’yı ortağı Akademisyen Mustafa Erol ile İzmir’de kurduklarını belirten Ayhan Prepol “İltema, ısıtma sorununa çözüm üreten bir firma. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu pek çok alanda ısıtma ürünleri üretiyoruz. İlk patent başvurumuzu 2014 yılında yaptık ve ancak 2016 yılında şirketleşebildik. Çünkü üretime, sanayiye dayalı bir start-up’ın oyun, finans gibi alanlara göre yükselişi hızlı olamıyor. Bunun üretim aşaması, OEM aşaması çok zaman alıyor. Aksa ile yatırım görüşmelerine başladığımız 2020 yılında yani pandemi zamanında Techxtile Start-Up Challenge programına da katıldık ve finalist olduk. 2012 yılından bu yana hammadde tedarik ettiğimiz Aksa Akrilik A.Ş., 2021 yılında girişimimize yatırım yaptı büyümemize katkı sağladı” dedi.

Techxtile Start-Up Challenge’a katıldıktan sonra geniş bir kitleye ulaştıklarını kaydeden Prepol, "TechXtile çok faydalı işler yapıyor. Eğitimlerle ufuk açıyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yurt dışına ürün ihraç eden bir otomotiv firması bizim Techxtile Start-Up Challenge’da yaptığımız sunum üzerine bize ulaştı ve halen kendisiyle çalışıyoruz. Diğer sektörlerden birkaç müşterimiz ile de bu yolla bağlantı kurduk. Bu nedenle genç girişimcilere tavsiyem, ekosistem içerisinde ne kadar fazla etkinliğine katılır, kendinizi anlatırsanız faydasını görüyorsunuz. Güçlü bir şirketin arkamızda olması, idarecilerin bize inanması, çok önemliydi. Aksa, bizim için stratejik açıdan çok önemli bir partner. Birlikte güçlü firmalarla projeler yaptık. Buna ek olarak, Türkiye’de bulunan güçlü bir kuruluşla küçük ev aletleri alanında yeni bir projeye başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ticarileşme konusunda aksiyon alacağız. İlk başladığımızda elimizde sadece bir kumaşımız vardı. Bu kumaşı kullanarak ısıtmalı ürünler yapabiliyorduk ancak, yüksek voltajlarda ve yüksek sıcaklıklarda ürün hazırlayamıyorduk. Maksimum 40-50 dereceye çıkabiliyorduk. Daha sonra küçük ev aletleri firması ile çalışmamızda 150 dereceye kadar ulaştık. Ayrıca kablo ile ilgili üretim hattını kurduk. Yeni projeler geliyor. İrili ufaklı pek çok firma ile proje aşamasındayız. Yola çıkarken milyon dolarlık hedefimiz yoktu. Büyüyebildiğimiz kadar büyümekti amacımız. Şimdi 100 milyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bir girişimci elindeki fikre düşünceye inanıyorsa ve etrafından olumlu yorumlar alıyorsa fikrinin peşinden mutlaka gitsin. Eninde sonunda başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

KAZAK: START-UP DÜNYASI ADETA BİR HAZİNE

Ağırlıklı olarak tekstil sektöründe yünün muadili olan akrilik elyaf üretimiyle tanınan Aksa Akrilik CFO’su Erdinç Kazak, özellikle iklim değişikliği, küresel ısınma gibi nedenlerden ötürü insanların tercihlerinin değişmesi nedeniyle 2008 yılında akrilik elyaflarda büyümek yerine biraz daha ileri malzemelere yöneldiklerini söyledi.

Türk iş dünyasının geleneksel ürünler üretmeye daha fazla zaman harcamaması ve daha katma değere odaklanması gerektiğini savunan Kazak, “Çok geleneksel ürünler üretiyoruz ve maliyetlerimiz Hindistan, Vietnam, Bangladeş gibi ülkelerin yüzde 40 üzerinde. Bu ülkeler yakın zamanda AB ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Artık, sadece üretim maliyetlerinde değil, gümrük vergilerinde de avantajlı hale gelecekler. Vizyonu çok tepeye koymamız lazım. Bunu yaptığımızda ülkemiz biraz daha kalkınabilecek” dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

TechXtile Start-up Challenge programı süresince çok başarılı girişimlere tanık olduklarını hatırlatan Program Koordinatörü Ufuk Batum da TechXtile’a başvuruların 15 Aralık tarihine kadar devam ettiğine dikkat çekerek, yazılımından süreç iyileştirmeye, malzemeden doğal elyaflara, dijitalleşmeden koruyucu malzemelere kadar tekstilin herhangi bir noktasına yönelik fikir veya projesi olan Türkiye genelindeki girişimcileri programa katılmaya çağırdı.