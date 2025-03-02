Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik adımları Yeşil Üretim ve PEF seminerinde masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları kapsamında “Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Yeşil Üretim ve PEF (Ürün Çevresel Ayak İzi) Semineri” düzenlendi.

UIudağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Akademi kapsamında 219 firma temsilcisinin katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde tekstil ve hazır giyim sektörünü bekleyen yenilikler, sürdürülebilir üretim modelleri ve başarılı uygulama örnekleri ele alındı.

‘YEŞİL ÜRETİM İÇİN GEÇ KALMADAN HAREKETE GEÇMELİYİZ’

Seminerin açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin,Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) yönteminin amacının tüketicilerin bir ürün, hizmet veya şirketin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Yeşil üretime yönelik geç kalınmadan hareket edilmesinin önemine değinen Başkan Engin, "Tekstil sektörü olarak Ar-Ge yatırımlarımıza devam etmeli, hammadde tedarikinden nihai ürüne kadar tüm üretim zincirinde sürdürülebilirliği esas alarak pozisyon almalıyız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nin son yıllarda teknolojik alanda girişim sermaye yatırımlarının önemli bir bölümü iklim teknolojilerine yapılıyor ve yeşil düzenlemeler kapsamında ticaret partnerlerine kendi çevreci standartlarını benimsemeye zorladığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu dönüşüm sürecine hızla adapte olmak sektörümüzün geleceği açısından kritik önemdedir." diye konuştu.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek tarafından, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Tekstil sektörüne yönelik AB politikaları ve güncel gelişmelere bir sunum gerçekleştirildi. Taşyürek, AB'nin sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda firmaların yeni düzenlemelere hızla uyum sağlamalarının kritik önem taşıdığını belirtti.

SEKTÖR DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI

Seminer, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut moderatörlüğünde sektör firmalarının iyi uygulama örneklerine yönelik paylaşımlarından oluşan panel ile devam etti.

Panele, Haksa İplik San. A.Ş.’den Serdar Sağıroğlu, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Onur Çelen, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Sema Ölmez ve Tosunoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Ece Tosunoğlu Akçay katıldı. Firma temsilcileri, tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları kapsamında hammadde temininden üretim süreçlerine, dağıtımdan son kullanıcıya ve ürünün yaşam döngüsünün sonuna kadar tüm aksiyonların çevreye olabilecek etkisini en aza indirmeye yönelik örnek uygulama ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.