Aydın’ın Efeler ilçesinde 360 metre fens teli çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Dalama-Yeniköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tarafından kiralık olarak kullanılan yerden 360 metre fens teli çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesi ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan fens teli de bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.