Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumdan 97'si bu topraklarda üretilen ata tohumları, Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarını satışa çıkarıldı. Binlerce tohum dünyanın en büyük 3. tohum gen bankası Türkiye Tohum Gen Bankası'nda koruma altına alan Bakanlık, yerel tohumları tescillendirme çalışmaları sürüyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldığını ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandığına dikkati çekti.



Tescili, analizi ve diğer hususları gerçekleştirilen 37 ata tohumunun halihazırda tescil edilmiş durumda olduğun ve bu rakam 2025 yılı sonu itibarıyla, birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacağını duyuran Bakan Yumaklı, "Amacımız peyderpey Anadolu'nun kadim topraklarında tarımsal üretim için son derece önemli tohumlarımızı Türk çiftçisinin ve merak eden bunu irili ufaklı yerlerde üretimde kullanacak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik." dedi. Birkaç ay önce söz verdikleri gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumlarını, yerel tohumları satışa sunacakları söylediklerini anımsatan Bakan Yumaklı, "Bu sözümüz üzerine Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık." dedi.

???? Tohumlarımızı geçmişin emeği, bugünün umudu ve yarının mirası olarak görüyoruz.▫️Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum Projesi"yle bereketli topraklarımızın, binlerce yıllık tarım birikimimizin ve zengin çeşitliliğimizin… pic.twitter.com/00PxH0FA2P— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 1, 2025

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bilgilendirici paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, uygulamanın son derece önemli olduğunu belirterek, tohum konusunda dünyada ve Türkiye'de hassasiyetin en üst düzeye çıktığı bir dönemde, Türkiye'nin topraklarından çıkmış tohumların, üretim içine alınmasının Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün çalışması sonucu tescillenen yerel tohumların tescillendirme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.