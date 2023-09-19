Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, balıkçı esnafına olan birlik çağrısını yineledi.

Başkan Ömer Günel’in açıklaması şu şekilde:

“Değerli balıkçı esnafı hemşehrilerim, yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde üzülerek görüyorum ki bir takım kişiler, gizli siyasi emelleri ve şahsi rantları için suni gündemler oluşturarak aramıza nifak sokmaya çalışmaktadır. Sadece çözümsüzlük üreten ve yıllarca sürecek kaosa neden olan bu kısır döngülerden beslenen kişilere lütfen itibar etmeyiniz. Tek amacım, dün olduğu gibi yarın da sizlere hak ettiğiniz en doğru ve en kaliteli hizmeti vermektir. Size söz verdiğimiz, belediye meclis kararı ile de resmileştirdiğimiz ve ruhsat-proje gibi süreçlerini de tamamladığımız tesisin yapımına sezon sonunda başlayacağız. Yeni ve modern hizmet binanız sizlere şimdiden hayırlı olsun. Bereketli ve bol kazançlı bir balık sezonu diliyorum”