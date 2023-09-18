Estetik, kişisel bakım ve güzellik sektörlerini buluşturan Antalya Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo Fuarı’nın 3.’sü Antalya’da gerçekleştiriliyor. 16-19 Eylül tarihlerini kapsayan Uluslararası fuara Söke Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de katıldı.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden birçok katılımcıyı ağırlayan fuar; çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Üyelerini sektörlerinin yenilikçi fikirleri ve uzmanları ile bir araya getirmekten mutlu olduklarını belirten Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek; Antalya fuarının sektör temsilcilerinin özlemle beklediği organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti. Demiryürek; "Antalya kendi başına ilçeleri ile birlikte 20 bin civarında sektör temsilcisini barındırıyor. Türkiye’nin bir çok yeri ve Avrupa’dan meslektaşların buluştuğu bu organizasyonda üyelerimiz ile birlikte yer almaktan mutluluk duyduk" dedi.