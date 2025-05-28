Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hayata geçirilen TİM WINGS – Kadın İhracatçılar için Yol Haritası programı Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ekosisteminde daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamayı amaçlayan TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Kadın İhracatçılar için Yol Haritası Toplantısı’ TİM, Türk EXIMBANK, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş., Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatta kadın temsiliyetinin artırılması için kapsamlı desteklerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak, “İhracatçı Birlikleri olarak, ihracatın katma değerini artıracak projeler geliştirirken, aynı zamanda bu projelere ulusal ve uluslararası kaynaklar sağlamak adına büyük bir çaba içerisindeyiz. TİM WINGS programı da bu vizyonun bir parçasıdır.” dedi.

‘KADIN İHRACATÇILARIMIZA 13,5 MİLYAR TL’LİK BİR DESTEK PAKETİ SUNULDU’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, kadın ihracatçılara yönelik hayata geçirilen destek mekanizmalarının ihracatta kapsayıcı büyümenin anahtarı olduğunu belirtti. Engin, “TİM WINGS ile kadın girişimcilerimize özel bir yol haritası sunduk. Bugüne kadar 29 firma TSE K 645 Kadın Girişimci Belgesi kazandı, 6 firma ise sürece devam ediyor. Bu firmaların önemli bir bölümü Eximbank ve İGE gibi kurumların sunduğu finansal desteklerden yararlandı. Toplamda 13,5 milyar TL’lik bir destek paketi kadın ihracatçılarımızın kullanımına sunuldu.” dedi.

EĞİTİMLERLE 600 KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞILDI

TİM tarihinde ilk kez kadınlara özel olarak başlatılan Tekstil ve Hazır Giyim UR-GE Projesi hakkında da bilgi veren Engin, şu an 25 firma ile ihtiyaç analiz aşamasında olduklarını belirterek, “Bu firmalarımıza bireysel danışmanlık hizmetleri sunacağız ve onları uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlandıracağız. TİM WINGS vizyonumuz doğrultusunda Akbank Dönüşüm Akademisi iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘İhracatta Sınırları Aş’ eğitim programları ile 600’e yakın girişimcimize dış ticaret, dijital pazarlama ve finansal okuryazarlık gibi konularda önemli katkılar sağladık.” dedi.

KADIN İHRACATÇILAR İÇİN YOL HARİTASI PANELİ

Toplantının ilk paneli, TİM Yetkilisi Meral Beyazıt moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı’ndan Müge Kum, Türk Standartları Enstitüsü’nden Kürşat Bacanlı, İhracatı Geliştirme A.Ş.’den Sinem Albayrak ve Türk Eximbank’tan Burak Nardal’ın yer aldığı panelde, kadın ihracatçıların ihtiyaç duyduğu destek mekanizmaları çok yönlü şekilde ele alınarak TSE K 645 Belgesi ve sertifikasyon sürecinden finansmana erişim olanaklarına kadar pek çok başlık altında bilgi paylaşımı yapıldı. POLYTEKS firması temsilcisi Müge Uz ise, TİM WINGS kapsamında TSE K 645 Kadın Girişimci Belgesi alma süreçlerinde firmanın başarı hikayesini paylaşarak belgeli kadın girişimci olmanın avantajlarından bahsetti.

KADINLAR YERELDEN KÜRESELE GÜÇLENİYOR

Toplantıda gerçekleştirilen ikinci panelde BUİKAD tarafından yürütülen She Globe Trade projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, ihracatçı kadınlara yönelik farkındalık ve destek çalışmalarının daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünya artık sınırların ötesine taşınan fikirlerin ve iş modellerinin rekabet ettiği bir yer. Bizler de bu yarışta kadın girişimcilerimizin yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Amacımız, yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan güçlenme yolculuğunda kadınların yetkinliklerini ve iş ağlarını genişletmek; ihracat yapanların pazar paylarını artırmak ve ihracata adım atmak isteyen kadınlara yol açmaktır.” dedi. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Pınar Taşdelen Engin, “Kadın girişimcilerimizin ihracat yolculuklarına yön veren bu tür projelerin yaygınlaşmasını çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

BUİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arzu Erdi moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Pınar Taşdelen Engin, VGE Tekstil Kurucusu ve BUİKAD Üyesi Veda Girgin Eroğlu ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci konuşmacı olarak yer alarak, ihracata hazırlık süreçleri, başarı hikayeleri, kadın girişimcilere yönelik ihracat destekleri ve ihracatçı birliklerinin sunduğu hizmetler detaylı şekilde aktarıldı. Panelin sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.