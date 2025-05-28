Bursa’da Dağ Bölgesi kökenli iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BUDSİAD) üyeleri kahvaltı organizasyonunda buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Dobruca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda bir konuşma yapan BUDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akın, bölgeden çıkan iş insanlarının bugün birçok sektörde ekonomiye katma değer sağladığını, BUDSİAD'ın da bu büyük camianın sesi olmak üzere kurulduğunu ifade etti. “Dağ bölgesinin büyük bir eksikliği BUDSİAD ile giderildi” diyen Ali Akın, "Bu yolculukta üyelerimizin yanımızda olması gücümüze güç katacaktır" dedi.

Dağ ilçelerinden yetişen iş insanlarının Bursa'da ve ülkemizin dört bir yanında çeşitli sektörlerde ekonomiye katma değer sağladığını, ekonomik tabanlı kuruluşların tepe noktalarında Uludağlı iş insanlarının olduğunu ifade eden Akın, BUDSİAD'ı Bursa iş dünyasında etkili bir konuma getirmek amacıyla elbirliğiyle çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Kahvaltıda daha sonra, üyeler derneğin çalışmalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.