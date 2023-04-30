Sosyal belediyecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalarla Aydınlıların kalbinde taht kuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip. Dün TikTok’a adım atan Çerçioğlu, ozlemcercioglu hesabında 24 saat içinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Platformda peş peşe üç video yayınlayan Topuklu Efe, şimdiden yüz binlerce beğeni topladı.

Son video 60 bin kişi tarafından beğenildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahada gerçekleştirdiği çalışmaları sıklıkla sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Twitter, Facebook ve Instagram’da binlerce kişinin uzun zamandır takibinde olan Çerçioğlu, TikTok’ta da kısa zamanda binlerce kişiye ulaştı. Topuklu Efe’nin son olarak Germencik’te paylaştığı video yaklaşık 60 bin beğeni aldı.

TikTok, özellikle genç seçmen ile buluşmak için önemli

Video oluşturma, video paylaşma ve canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok, dünyanın en fazla kullandığı sosyal medya platformlarından biri olmakla birlikte Türkiye’de 26,5 milyon kullanıcısı bulunuyor. Platform, özellikle son bir yıldır siyasilerin genç seçmen ile buluşmak için kullandığı önemli mecralardan biri haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da TikTok’a katıldığını açıklamıştı.

Haber: Ebru Paksoy