Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, hazırladığı jeotermal Kanunu değişikliğine dair açıklamada bulundu. Aksu, “Aydın zengin jeotermal kaynakların fakir bekçisi olmayacak!” sloganı ile açıkladığı kanun tasarısı ile; Aydın’da jeotermal enerji sahalarının büyük sermayeye satılmasını eleştirdi ve Aydın halkının bundan tek kuruş kazanamadığını ifade etti.

“Jeotermal kaynaklarımızın bu şekilde hiçbir faydası yok”

Jeotermal kaynakların hatalı bir kanun ile Aydın’ın ve Aydın’da yaşayanların aleyhine bilimsel olmayan usullerle kullanıldığını, bu yüzden temiz enerji olarak bilinen jeotermalin, ne yazık ki Aydın’da bu hatalı kullanım ile havaya, suya ve toprağa zarar verdiğini ifade eden Aksu, “Bu kullanım, bize hiçbir ekonomik fayda sağlamadığı gibi, yaşamımızı tehdit ediyor, geleceğinizi karartıyor, kanser hastalığının çoğalmasına, topraklarımızın geri dönülmez biçimde kaybedilmesine yol açıyor” dedi.

“Seçilirsem bu kanunu Meclis’ten geçiririm”

Aksu, jeotermal enerjinin bir havza yönetim sistemi içinde kullanılmasını sağlayacak kanun tasarısını hazırladıklarını; milletvekili seçilmesi halinde bu tasarıyı Meclis’te mutlaka sonuçlandıracağını ifade ediyor. “Bunu bağımsız milletvekili nasıl yapar?” sorusuna karşılık olarak “Bunu bana bırakın. Ben belediye başkanlığım döneminde kapalı cezaevini, Tariş’i, genelevini nasıl söküp kent dışına kaldırdıysam, Meclis’te ulusal kamuoyunun desteği ile Aydınlı’nın bana vereceği olağanüstü bağımsız güç ile bu kanunu geçiririm, bundan kimse şüphe bile duymasın” dedi.

Jeotermal Havza Birliği kurulacak

Bağımsız Milletvekili Adayı’nın açıklamalarına göre, Hüseyin Aksu’nun Aydın için hazırladığı Kanun ve Proje ile; Aydın’daki jeotermal elektrik santrali üreticileri ile birlikte yerel kurumların yer alacağı bir “Jeotermal Havza Birliği” kurulacak ve Aksu’nun 25 yıl önce uluslararası krediler ve uzmanlar eliyle hazırlattığı “Jeotermal Havza Jeotermal Kullanımı Master Planı” uygulanacak.

Aydın, jeotermal ile ısıtılacak ve ısıtma maliyeti 10’da bire düşecek

Bu proje ve master plana göre şu şekilde ilerlenecek:

- Elektrik üreticileri, santrallerinden çıkan buharı, inşa edecekleri büyük ring kolektöre deşarj edecekler, böylece çevreye zarar vermeden, re-enjeksiyon yapmadan santral atıklarından kurtularak, kendi maliyetlerini düşürecekler. Bu usulle, jeotermal atıkları toprağa, suya ve havaya değmeden üç metre çapında çift borulu 250 km boyunda kolektöre atılacak.

- İki adet üç metre çapında jeotermal kolektörün içindeki jeotermal kaynak 100 derecenin üzerinde olacak ve boru hattı Büyükşehir Belediyesi ile Havza Yönetimi Birliği kullanımına sunulacak. Böylece, bu boru içindeki jeotermal kaynaktan Aydın halkı yararlanacak. Boru içinde soğuyan jeotermal sular ise karina üzerinden deniz suyu ile buluşacak. Denizin suyu ile eşdeğer olan bu soğuyan jeotermal sular, hiçbir doğal dengeyi bozmayacak. Tüm jeotermal kuyulardan çekilen kaynak ise, kuyunun bulunduğu noktadaki rezervuarın beslenme hızından daha fazla olamayacak, böylece sınırsız süre ile kullanılabilecek.

- Sonuç olarak, Aydın’da tüm kırsal yerleşmeler ve kentler jeotermal ile ısıtılacak ve ısıtma maliyeti 10’da bire düşecek.

- Aydın’da kurulacak 32 adet, her biri 5 ila 20 milyon m2 olan organize sera bölgelerinde jeotermal ısıtmalı olarak organik tarım ürünleri yetiştirilecek.

- Aydın’da kurulacak olan 12 ayrı termal, sağlık turizmi bölgelerinde 200 bin yatak kapasiteli kaplıca ve sağlık turizmi olanakları ile Aydın, turizmde bir dünya markası haline gelecek.

- Aydın’ın yedi ayrı organize sanayi bölgesinde elektik fiyatı 10’da birine teşvik edilecek ve proses buharı ücretsiz temin edilerek, Aydın sanayisinin şahlanması sağlanacak. OSB’ler en az beş katı büyütülerek, en az 500 yeni fabrikanın kurulması ve yüksek rekabet gücü elde edilmesi sağlanacak.

- Sonuç olarak Aydın’da, toplam 250 bin kişiye çeşitli sektörlerde yüksek gelirli iş imkanı sağlanacak. Jeotermal kullanımı ile Aydınlının cebine en az 15 milyar dolar kazanç girecek. Aydın bir mutluluk vadisine dönüşecek, tüm dünyaya örnek olacak.

“Aydın’ı dünyanın önüne çıkaracağım”

Bu açıklamaların tamamen projeye dayalı, hesaplanmış fizibiliteler ile ortaya konulmuş sonuçlar olduğuna dikkat çeken Bağımsız Milletvekili Adayı Aksu, “Ben sizlerin geleceğini kurmak, Aydın’ı dünyanın önüne çıkarmak için çalıştım. Bunu hayata geçirmek için başlattığım projeler engellendi. Şimdi beni Meclis’e gönderin ki o güçle bu projeleri hayata geçirelim” diyerek Aydın halkına sesleniyor.

Mevkii, makam, yüksek maaş, kıyak emeklilik derdinde olmadığını, milletvekili olması halinde maaşını dahi almayacağını açıklayan Hüseyin Aksu’nun bu açıklamaları halk içinde geniş kabul ve destek buluyor. Aksu’nun seçilmesine kesin gözle bakılıyor. Aydın ilinin geleceğinin bu projeler ile aydınlanacağına inanan vatandaşlar, siyasi parti gözetmeden Aksu’ya oy vereceklerini belirtiyorlar.

Haber: Ebru Paksoy

"Aydın'ın Mimarı" olarak nitelendirilen Bağımsız Milletvekili Hüseyin Aksu, yıllar önce Aydın'da jeotermal alanında pek çok çalışma gerçekleştirdi.