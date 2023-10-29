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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Millet iradesinin hâkim olduğu yönetim biçimi Cumhuriyet, büyük ve yeni hedeflerimize yürürken arkamızdaki en büyük güçtür. 100 yaşına basan Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına, şehitlerimize şükran borçluyuz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhuriyetin bir asırlık süreç içerisinde her geçen gün daha da güçlenip köklendiğine işaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Hiç şüphesiz Milletimizin, şanlı tarihindeki dönüm noktalarından birisi olan 29 Ekim 1923 günü ve onun yıldönümleri ilelebet bizim en mutlu ve övünç duyduğumuz günlerinden birisi olarak kalacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, biz Türkiye’yiz demektir. Türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğduğunun ilanı demektir.

Biz her zaman mücadeleci bir millet olduk. O günler fakirdik, yorgunduk, savaşlardan bitap düşmüş bir millettik. Ancak Meclisi kuran, Cumhuriyeti getiren, bu güzel vatanı bizlere armağan eden ecdadımız asla umutsuzluğa düşmedi. Elde yok avuçta yoktu. Ama istiklal aşkı ve gelecek için ümitleri ve hayalleri vardı.

Cumhuriyetimizin ikinci asrında da biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, imkânsız denileni mümkün yapacağız. Başarılamaz denileni başaracağız. Pes etmek bizim tarihimizde olmadı. Bugün de pes etmeyeceğiz ve tüm sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Vatanımızı ve Cumhuriyetimizi bize armağan ve emanet edenlerin yolundan gideceğiz. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Türk iş dünyası olarak, üzerimize düşeni yapmaya ve ülkemizi en ileri noktalara ulaştırmaya kararlılığımız hiç değişmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!"