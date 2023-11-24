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Biletix’in #BlackFriday etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek indirimli kombine satışları, sadece Biletix.com’dan online olarak yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine devam eden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu kombine fiyatlarında büyük indirim başladı. BURSA (İGFA)- Mavi Yeşillilerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayan kombine biletlere (sınırlı sayıda), 24-27 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak.

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