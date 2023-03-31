Aydın Büyükşehir Belediyesi düzenlemiş olduğu İftar sofraları her gün bir mahallede devam ederken, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda Haftanın beş günü her gün 5 bin İl genelinde ise 15 bin kişilik yemek çıkıyor.

Ramazan Ayının ilk günü İftar programında vatandaşla bir araya gelen Aydın’ın Topuklu Efesi Özlem Çerçioğlu, her gün bir mahallede vatandaşla iftar programlarında buluşuyor.

Başkan Çerçioğlu, gittiği her iftar programında sevgi seli içinde çiçeklerle karşılanıyor. Vatandaşın yoğun ilgisi karşısında mutluluğunu ve sevincini gizleyemeyen Topuklu Efe, yemek dağıtımında hal hatır sormayı da ihmal etmiyor.

Gittiği her yerde vatandaşlarla isimleriyle seslenerek “ Ali dayı nasılsın. Fatma teyze nasıl oldun iyimisin, ilgileniyormu bizim çocuklar seninle. Ahmet abi görünmüyorsun işlerin nasıl. Ümmi abla çocuklar nasıl iyimi, geldimi oğlan askerden. Hasan amca seni gördüğüme sevindim maşallah sana” vatandaşların gönlünü okşayarak onları tanıdığını, isimleriyle seslenerek onları tanığığı gözlerden kaçmadı.

İftar sofraları bir yana vatandaşın Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’nu görmek bir merhaba diyerek fotoğraf çekilmek için geldiklerini ifade ettiler.

Bugün akşam Köşk ilçesi Yavuzköy mahallesinde düzenlenen programda vatandaşların Topuklu Efe Çerçioğlu’nu karşılamaları yanı sıra tüm Mahalle muhtarlarının orada olması Başkan Çerçioğlu’nun farkını ortaya koymuş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Özlem Çerçioğlu, “Sizlere Genel Başkanım Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçtaroğlu’nun selamını getirdim, desteklerinizi bekliyorum.” sözleri üzerine büyük bir alkış topladı.

Topuklu Efe Çerçioğlu, her zaman ki gibi gittiği her yerde sevgi ile karşılanıp alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Haber: Cemil Ağırbaşer