Bu akşam Atça'da düzenlenen iftara Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Milletvekili Aday Adayı Evrim Karakoz, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve STK temsilcileri katıldı.

İftar saatine kadar yemek dağıtımında bulunan Başkan Çerçioğlu hem güldü hem gülümsetti. Sevgi seli içinde ve dayanışmanın ön planda olduğu iftar programına katılanlar Başkan Çerçioğlu’nu alkış yağmuruna tuttular.

Kadınların Çerçioğlu'na ilgisi büyük oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na özellikle kadınların ilgisi büyük oldu. Fotoğraf çektirmek için adeta yarışan kadınlar Çerçioğlu'na duydukları sevgiyi belirtti.

Kalabalığın arasından Başkan Çerçioğlu'na ulaşan yaşlı bir teyzenin; "Kızım seni çok seviyoruz" diyerek ağlaması ise herkesi duygulandırdı. Ağlayan Teyzeye telefon numarasını veren Çerçioğlu; “Teyzecim ne zaman istersen beni arayabilirsin. Bende senin bir kızınım” diyerek cevap verdi. O anlara şahit olanlar duygulu bir an yaşadı.

Haber: Cemil Ağırbaşer



