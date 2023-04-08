Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenlenen iftar programları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bizzat katıldığı iftar programlarının bugünkü durağı İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan’ın ilk gününden itibaren her gün vatandaşlarla iftarda bir araya geliyor. Aydınlılar ile aynı sofraya oturarak iftar yapan Topuklu Efe, bu sayede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Küçük çocuğun sevgisi kalpleri ısıttı

Özlem Çerçioğlu her iftar programında olduğu gibi bu akşam da Aydınlılar tarafından sevgiyle karşılandı. Her yaştan İncirliovalı, Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu ile sohbet edip fotoğraf çektirmek istedi. Başkan’a sevgisini gösteren vatandaşlar arasında küçük bir çocuk da vardı. İftar sırasında Topuklu Efe’nin yanına yaklaşan küçük bir çocuk, önce Başkan’a sarıldı. Ardından ‘Seni seviyorum’ diyerek Başkan’ı dudağından böyle öptü. Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’nun duyduğu sevinç gözlerinden okundu.

Özlem Çerçioğlu’na bugünkü iftar programında CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Düzenlenen iftar programı her akşam olduğu gibi toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.

Haber: Ebru Paksoy