İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’in her ilçesinde eşit hizmet ilkesiyle güçlü altyapı oluşturma hedefi doğrultusunda 27 Temmuz 2023 tarihinde temeli atılan Torbalı Subaşı Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi büyük bir hızla ilerliyor. İZSU Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda 100 Proje başlıklı yatırımları arasında yer alan projenin imalat çalışmalarında yarıya gelindi.



İZSU Genel Müdürlüğü’nün 70 milyon liralık yatırımla projelendirdiği çalışmada 15 kilometrelik atık su hattının 8 kilometrelik kısmı tamamlandı. Proje tamamlandığında Subaşı Mahallesi’nin evsel atık suları Torbalı Atık Su Arıtma Tesisine iletilecek. Aynı proje dâhilinde 2 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı da yapılacak.



İZSU Genel Müdürlüğü 2019’dan bu yana Torbalı’da önemli yatırımlara imza attı. 169 kilometre içme suyu hattı imalatının yanında 17 içme suyu sondaj kuyusu inşaatı tamamlandı. Dört yılda 54 kilometre atık su hattı imalatı tamamlanırken, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2. Etap inşaatları başladı. İZSU Torbalı’da toplam 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.