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Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 6,7 oranında değişim göstererek, 84,6'a ulaştı.

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Şubat ayında 82,1 olan Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.

TÜİK, Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeks, Şubat ayına göre yüzde 4,6 artarak 85,9'a ulaştı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin Mart ayı verileri açıklandı.

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