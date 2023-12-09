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Bu yıl 3.’sü Riyad’ta düzenlenecek olan Global Espor Oyunları’nda (GEG 2023) Türkiye; DOTA 2 (Kadın ve Erkek), Street Fighter, e FOOTBALL ve PUBG MOBILE branşlarında şampiyonluk için mücadele edecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en iyi espor oyuncularının yer alacağı Global Esports Oyunları’nın üçüncüsü, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta 12-17 Aralık’ta yapılacak. 952 sporcunun yarıştığı elemeler sonucunda 236 sporcu, Riyad’ta ‘dünyanın en iyisi’ olmak için mücadele edecek. 56 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye; DOTA 2 (Kadın ve Erkek), Street Fighter, e FOOTBALL ve PUBG MOBILE oyunlarında sahne alacak ve madalya mücadelesi verecek.

Street Fighter

Şampiyonada 4 grupta mücadelelerin olacağı Street Fighter’da Milli Takım olarak A Grubu’nda yer alacağız. Burak Ulu ile temsil edilen takımımızın gruptaki rakipleri ise; Cezayir, Kenya, Kuveyt, Malezya, Nijerya, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

DOTA 2

Geçtiğimiz yıl DOTA 2 Erkekler kategorisinde gümüş madalya alan milli takımımız, Kazakistan ile, Kadın DOTA 2 milli takımımız ise Arjantin ile karşılaşacak. DOTA 2 Erkekler milli takımımız; Koç Faruk Terci’nin yönetiminde, Ege Dengi, İsmail Bahadır Koparan, Levent Erinç Sözbir, Berke Can Yenigün ve Abdullah Fatih Koparan ile mücadele edecek. Gökay Çelik’in koçluğundaki Kadın DOTA 2 milli takımımız ise Elif Arslan, Esra Cinoku, Sudenaz Yıldız, Hazal Türk ve Asena Gültekin ile madalya arayacak.

PUBG MOBILE

GEG 2023’te PUBG MOBILE milli takımımız ise koç Neşet Murat Öztürk yönetiminde; Alper Umut Can Ayyıldız, Yiğit Meral, Taha Avşar, Mehmet Ali İnan ve Gülce Yaman kadrosuyla; Cezayir, Brezilya, Guatemala, Kazakistan, Kuveyt, Moldova, Myanmar, Nijerya, Sırbistan, Somali, Sri Lanka, Tayland, Ukrayna, Vietnam ve Suudi Arabistan’a karşı mücadele edecek.

e FOOTBALL

Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Mücahit Sevimli, Riyad’da e FOOTBALL kategorisinde ülkemizi temsilen B grubunda mücadele edecek. Sevimli’nin gruptaki rakipleri ise Cezayir, Belçika, Gürcistan, Ürdün, Panama ve Senegal olacak.

Başkan Alper Afşin Özdemir: “Hedefimiz madalyalarla ülkemize gelmek”

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Riyad’ta düzenlenecek 2023 Global Espor Oyunları için şunları söyledi:

“2023 yılında milli takımlarımız ile uluslararası arenalarda çok güzel başarılar yakaladık. Bu başarılarımızı taçlandırma adına da dünyanın en büyük organizasyonu olan Global Espor Oyunları’nda 4 farklı kategoride 5 milli takımımız ile Riyad’ta mücadele edeceğiz. DOTA 2, Street Fighter, e FOOTBALL ve PUBG MOBILE oyunlarında madalya hedeflerimiz bulunmakta. Türkiye Espor Federasyonu olarak da tüm desteğimizi milli takımlarımıza vererek, Riyad’ta yanlarında olacağız. Milli takımda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarı dileklerimizi iletiyoruz.”