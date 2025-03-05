Beykent Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Sağlıkta İndirim Anlaşması protokolü yaptı.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Beykent Üniversitesi Hastanesi yönetimi ile Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği (TYBBD) Genel Başkanı Nezir Karayün, yönetim kurulu üyeleri ve bölgede faaliyet gösteren yerel basın mensupları, düzenlenen tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

YEREL BASIN VE SAĞLIK YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Kahvaltı programında basın mensupları, hastane yetkilileriyle bir araya gelerek sağlık hizmetleri, bölgedeki medya faaliyetleri ve olası iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Etkinliğe Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Beyin Cerrahisi Medical Direktörü İbrahim Alataş, Pazarlama Direktörü Barış Çelik, Hastane Başhekimi Mustafa Kemal Yenmez ve Pazarlama Müdürü Behiye Dok katılım sağladı.

YEREL BASIN İÇİN SAĞLIKTA İNDİRİM ANLAŞMASI

Tanışma kahvaltısı kapsamında, TYBBD ile Beykent Üniversitesi Hastanesi arasında önemli bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Yapılan sağlıkta indirim sözleşmesi ile yerel basın mensupları, hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden özel indirimlerle faydalanabilecek.

HASTANE YETKİLİLERİNDEN YEREL BASINA DESTEK MESAJI

Beykent Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, yerel medyanın toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, sağlık bilincinin artırılmasında basının önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Hastane Başhekimi Mustafa Kemal Yenmez, "Yerel basın, halkın bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurmak ve toplumu bilgilendirmek adına medya ile iş birliği içinde olmaktan mutluyuz" dedi.

Beyin Cerrahisi Medical Direktörü İbrahim Alataş ise, "Sağlık alanındaki yenilikleri basın aracılığıyla toplumla buluşturmak önemli. Bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pazarlama Direktörü Barış Çelik de, "Yerel basın, toplumla doğrudan temas halinde olan güçlü bir iletişim ağına sahip. Biz de hastane olarak, sağlık hizmetlerimizi daha fazla insana ulaştırmak adına basın mensuplarıyla iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Pazarlama Müdürü Behiye Dok ise organizasyonun verimli geçtiğini belirterek, "Gazetecilerimizle bir araya gelerek hem hastane hizmetlerimizi tanıtma hem de onların ihtiyaçlarını anlama fırsatı bulduk" dedi.

GENEL BAŞKAN NEZİR KARAYÜN: BU TÜR ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün, organizasyona katkı sağlayan Beykent Üniversitesi Hastanesi yetkililerine teşekkür ederek, "Yerel basın ve sağlık sektörü arasındaki iş birliği, toplum yararına önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan gazeteciler de hastane yetkilileriyle sağlık sektörü ve medya ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak, sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.