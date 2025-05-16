Türkiye genelinde Nisan 2025’te konut satışları, geçen yıla göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359’a ulaştı. İstanbul 18 bin 645 satışla lider olurken, yabancılara bin 440 konut satıldı. Ruslar, en fazla alım yapan uyruk oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 olarak gerçekleşti.

En fazla satış 18 bin 645 ile İstanbul’da, 10 bin 889 ile Ankara’da ve 7 bin 14 ile İzmir’de oldu. En az satış ise 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt’ta kaydedildi.

Ocak-Nisan 2025 döneminde konut satışları, geçen yıla göre yüzde 27,9 artarak 454 bin 145’e ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 147 ARTTI

Nisan’da ipotekli konut satışları yüzde 147 artışla 17 bin 465’e yükseldi ve toplam satışların yüzde 14,8’ini oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde ipotekli satışlar yüzde 99,4 artarak 69 bin 194 oldu. İlk el ipotekli satışlar Nisan’da 4 bin 245, Ocak-Nisan’da 16 bin 388 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türlerinde 100 bin 894 konut el değiştirdi, bu da yüzde 47,3’lük artış ve yüzde 85,2’lik pay anlamına geliyor. İlk el konut satışları yüzde 43,8 artarak 34 bin 633 (yüzde 29,3 pay), ikinci el satışlar yüzde 62,6 artarak 83 bin 726 (yüzde 70,7 pay) oldu. Ocak-Nisan’da ilk el satışlar yüzde 19,7 artarak 134 bin 509, ikinci el satışlar yüzde 31,6 artarak 319 bin 636 olarak kaydedildi.

YABANCILARA SATIŞTA RUSLAR ÖNDE

Yabancılara Nisan’da 1.440 konut satışı yapıldı, bu rakam geçen yıla göre yüzde 13,2 arttı. Toplam satışlardaki pay yüzde 1,2 oldu.

En fazla satış İstanbul (529), Antalya (497) ve Mersin’de (117) gerçekleşti. Ruslar 276, İranlılar 128, Ukraynalılar 120 konut satın aldı.

Ocak-Nisan’da ise yabancılara satış yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18 oldu.