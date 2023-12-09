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Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evi’nde 2024-2025 eğitimleri devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nden ikincisi Tüysüzler Mahallesi’nde hizmete başladı. Çınar Çocuk Evi’nin ilkini Yeşilova’da hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’ndeki Çınar Çocuk Evi’nde de çocuğu odağına alan Reggio Emilia alternatif eğitim yaklaşımı ile 4-5 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriyor.

“HER ÇOCUK ÖZELDİR İLKESİYLE İLERLİYORUZ”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’deki eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bineklioğlu, “İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak ‘her çocuk özeldir’ ilkesi ile ilerlediğimiz yolda Çınar Çocuk Evleri’mizi faaliyete geçirdik. İlkini Yeşilova’da açtığımız Çınar Çocuk Evi’nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi’nde oluşturduk. Burada da ekolojik temelli, yaparak öğrenmeyi esas alan Reggio Emilia eğitim modelini benimsedik. Çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermeyi hedefliyoruz.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

6 Kasım’da eğitimlere başlayan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde 2018 ve 2019 doğumlu evlatlarımıza eğitim vermekteyiz. Öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir. İzmit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0262 318 00 00 – (Dahili 4732) numaralı hattı arayabilirler.