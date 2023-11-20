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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi temas için Bursa’ya ziyarette bulundu. Özdağ, ‘Zafer Partisi Gençlik Akademisi’ kapsamında Bursalı gençlerle bir araya geldi. Sığınmacı sorununa dikkat çeken Özdağ, 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu belirterek, bu durumun demokratik bir işgal olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Salonun tamamını dolduran gençlerin dışında ayakta kalan birçok genç Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın teklifi ile koltuk aralarında koridorlara oturdu.

Büyük bir çoşku ve kalabalık ile karşılanan Özdağ konuşma sonrasında gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ülkece zor bir dönemden geçirildiğini vurgulayan Ümit Özdağ umutsuz olunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Birçok insanın ülkeyi terk etmek istediğini belirten Özdağ, "Buraya gelmeden önce beklerken ‘Atatürk ile karşılaşsaydınız ne yapardınız’ sorulu bir röportaj izledim. Bir genç ‘Ona sarılmak isterdim ve yorgunuz’ derdim dedi. Neden yorulmuş bu genç adam diye düşündüm, neden bu kadar umutsuz olabilir. Rumeli'de kalan son toprak parçamızı yitirdiğimizi mi duymuş yada Sarıkamış’ta donarak ölen arkadaşları mı olmuş. Bizim bu kadar umutsuz olmaya hakkımız var mı? Cumhuriyetimiz 100. yılını daha yeni kutladık ve az önce söylediklerimin hepsini yaşayan askerler umutsuzluğa kapılmadılar. Umudumuzu yitirmek ve yorgun hissetmek için hiçbir gerekçemiz yoktur. Kendimizi yorgun değil yeni bir mücadeleye başlar gibi zinde hissetmemiz gerekmektedir. Umudumuzu içimizde taşıdığımız sürece yenilmiş değiliz. Zor ve tehlikeli dönemden geçiyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar iyi bir durumdayız” diye konuştu.

“BURASI LUNAPARK DEĞİL, TÜRK VATANIDIR”

Ayrıca sığınmacı sorununa da değinen Özdağ, 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu belirterek, bu durumun demokratik bir işgal olduğunu söyledi.

'Anadolu Kalesi' projesi ile sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini dile getiren Özdağ, “2040’da sayıları 20 bin olacaktır. Onun için biz Zafer Partisi olarak söz vererek yola çıktık. Laik üniter milli Türk devletinin genleriyle oynatmayacağız. Türkiye’nin sessiz demografik istilasına son vereceğiz ve Anadolu Kalesi projesiyle vatanlarına geri yollayacağız. Burası lunapark değil Türk milletinin vatanıdır. 40 milyon bastırıp Türk vatandaşlığı alamaz, hepsini iptal ettireceğim. Zafer Partisi olarak biz de yollamayacağız demiyoruz, ‘biz yollayacağız’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek yerel seçimlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Özdağ, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirleri alarak belirli önlemleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Belediye kaynaklarını sığınmacılar için kullanılmayacağını aktaran Başkan Özdağ, “Belediyenin kasasından yardım yapılmayacak, iş yeri açma izni verilmeyecek açılanlar ise kapatılacak. Misafir oldukları süre içerisinde belli sosyal tesisleri temin edeceğiz diğerleri Bursalı vatandaşların olacak. Bu bir ayrımcılıksa, ayrımcılık yapıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.