Tatillerini köyde geçiren Kacargil, buradaki kadınlara Uşak'ın tescilli lezzeti tarhananın imeceyle üretilerek ülke geneline pazarlanabileceğini anlattı. İnternet üzerinden alınan küçük siparişlerle başlayan üretimi, talebin hızla artmasıyla büyüten kadınlar, 2021 yılında Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Köydeki atıl okul binasını gerekli izinleri alarak üretim yapabilecekleri alana dönüştüren kadınlar, tarhananın yanı sıra salça, turşu ve meyve kurusu üretmeye başladı. Üye 7 kadının yanı sıra 8 kadına istihdam sağlayan kooperatif, bu yıl yaklaşık 2,5 ton tarhanayı satış noktaları ve internet siparişleri için hazırlıyor.

"TERAPİ GİBİ BİR ŞEY BU"

Kooperatif başkanı Sevinç Kacargil, köyde yaşayan kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri pazarlamak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Her geçen yıl üretimlerinin arttığını belirten Kacargil, "İlk yılımızda bir çuval unla tarhana yapmaya başladık. O yıl üretimimiz yaklaşık 250 kilo kadardı. 2 yıl içerisinde miktarımız arttı. Bu yıl hedefimiz 2-2,5 ton üretim yapmak. Ürünlerimizi İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere gönderiyoruz ağırlıklı olarak. Uşak ve ilçelerinde de ürünlerimizin satış noktaları var." dedi.

