İstanbul Üsküdar'da “Okumak Özgürlüktür” sloganıyla Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Kitap Günleri, 200’ün üzerinde yayınevinin katılımıyla ve kitapseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen “Üsküdar Kitap Günleri”, 25 Nisan’da Harem Etkinlik Alanı’nda kitapseverlerle buluştu. Fuar, 4 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Zengin içeriğiyle dikkat çeken Kitap Günleri’nde, “Okumak Özgürlüktür” teması etrafında; yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Bilimkurgu ve polisiye türlerinden çocuk ve gençlik kitaplarına, araştırma-inceleme eserlerinden klasiklere ve günümüz edebiyatına kadar on binlerce kitap, her yaştan okuyucuya hitap ediyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 10. Üsküdar Kitap Günleri, yalnızca bir kitap satış etkinliği olmanın ötesine geçerek, yazarlar, yayıncılar ve okurların bir araya geldiği dinamik bir kültür platformuna dönüştü.