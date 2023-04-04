Turkuvaz Medya bünyesinde faaliyet gösteren Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde çalıştığı gazetede rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Usta Gazeteci Şaban Arslan’ın vefat ettiği haberinden sonrası meslektaşları yasa boğuldu. Ülke geneli ve Dünya Medyasından taziye mesajları yağarken bizde kent09 ailesi olarak Şaban Arslan’ın ailesine başsağlığı dileriz.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 13.00'de yapılacak olup ardından Samsun'a gönderilecek. 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1967 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde ise İstihbarat Müdürlüğü yaptı. Yeni Şafak Gazetesi'ndeki birçok ses getiren habere imza atan Arslan, 2008'de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başlamış, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırlamıştı. Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, en son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Koordinasyon'daki, Yazı işleri Müdürlüğü görevi ile birlikte SABAH Avrupa'yı hazırlıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunuyor.

Haber: Zeynep Asena Günay

