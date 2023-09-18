Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi’ndeki bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler şüpheli şahsı takibe aldı. Şahsın evinin çevresinde güvenlik kamerası kurulu olduğu tespit edilirken, ekipler mahallede gizliliği koruyarak takibi sürdürdü. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, evde yaptıkları aramalarda 60 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 39.45 gram esrar,49 adet kilitli poşet, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 550 TL para ele geçirdi. Ev sahibi E.Y. (29) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



