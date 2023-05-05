Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik (GARD) Türkiye çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği işbirliği ile her yıl Dünya Astım Gününde toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve o yıla özgü farklı bir tema belirlenmektedir. Kamuoyu ve sağlık personeli arasında astım bilincini arttırmak, astım riski altında bulunan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı ve tedavi hizmeti almalarını sağlamak ve konuya dikkat çekmek üzere bu yıl 'Astımda Doğru Tanı ve Doğru Tedavi İçin El Ele' teması belirlendi. Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'Astımınızı Rahatlatın Hayatınıza Sağlık Katın' sloganı ve bakanlık ilgili broşürleri ile polikliniklere muayene hedefli başvuruda bulunan vatandaşlara astım belirtileri ve risk etmenleri hakkında bilgi verilerek, hekim işbirliği ile uygun takip ve tedavinin normal bir yaşam sürdürülmesinde önemi belirtilmiş ve hekim kontrolü önerildi.



Konuyla ilgili Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Astım, akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edilmektedir ve dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu bilinmektedir" ifadeleri kullanılarak vatandaşların sağlıklarını ihmal etmemeleri ve düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları istendi.