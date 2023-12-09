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Vefatı büyük üzüntü yaratan Fidan İlhan Köy’ ün cenaze töreni Derince’de bulunan Hicret Camii’nde gerçekleştirildi. Öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen törene katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet acılı aileye üzüntüsünü dile getirerek baş sağlığı dileklerini ifade etti

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz gün vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - Uzun yıllardır Kocaeli İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan Fidan İlhan Köy geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

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