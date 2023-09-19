İlkokul olduğu için öğrencilerinin zaman zaman desteğe ihtiyacı olduğunu belirten veliler, okula yeni gelen müdürün bu uygulamasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek kararın gözden geçirilmesini istediler.

Aydın Efeler İlçe Merkezi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ekrem Çiftçi İlkokulu’na bu sezon yeni atanan müdür iddiaya göre okula velilerin girişini yasakladı. Okulun ulaşıma daha kolay olan Atatürk Bulvarı üzerindeki kapısını da kilitleten okul idaresi girişlere daha dar ve araç trafiğine kapalı olan Gençlik Caddesi üzerinden verdi. Getirilen yeni yasaklar nedeniyle hem çocuklarının hem de kendilerinin mağdur olduğunu ileri süren veliler, “Eğitim, aile-öğretmen ve okul üçgenindeki birliktelikle olur. Çocuklarımız daha küçük. Sabah ya da öğlen okula getiriyoruz. Okul kantininden çocuklarımıza beslenme bile alamıyoruz. Hadi güvenlik gerekçesi ile aralarda okula veli almasınlar. Buna saygı duyarız. Kolundan tuğu okula getirdiğimiz çocukla okulun bahçesine giremiyoruz. Bu yetmezmiş gibi çocuklarımızın gözü önünde okul idaresi tarafından azarlanıyoruz” diyerek hak etmedikleri bu muameleden şikayetçi olduklarını belirterek yetkililerden yardım istediler.



