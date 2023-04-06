Malatya’da depremzedelere yardım eden Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan midibüs, İstanbul’a dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden 3 belediye personelinden geriye yardım yaparken çekilen görüntüleri ve fotoğraflar kaldı.

Malatya’da depremzedelere yardım eden Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan midibüs, İstanbul’a dönerken Kayseri’de kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan 3’ü hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden Bağcılar Belediyesi Destek Hizmetleri’nde görevli Atakan Sırbudak (48), sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kaza yaptığı midibüsün önünde çekildiği fotoğrafa “Hayırlısıyla istikamet İstanbul” diye yazmıştı. Battalgazi’deki yardım ekibinde yer alan Sırbudak, içinde yiyecek bulunan yardım paketleri dağıtırken görülüyor. Sırbudak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le birlikte depremzede aileleri ziyaretinde de bulunurken görüntülendi.

Trafik kazasında Atakan Sırbudak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Hayri Ay ile yine İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici’nin oğlu Hilmi Eymen Dinleyici vefat etti. Hilmi Eymen, 2 aydır deprem bölgesinde görev yapan babası Ensar’ı ziyarete gidip çalışmalarda ona eşlik ediyordu.