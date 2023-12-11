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Şarkıcı

Tuğba Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Özerk, şarkının klibinde de 40 kiloluk el dokuması halıyı yaklaşık 4 saat boyunca sırtında taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Tuğba Özerk’in yeni teklisi ‘İhanet’, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Söz ve müziğinde yaşadığı bir aldatılma öyküsünü anlatan Tuğba Özerk’in ‘İhanet’ adlı şarkısının düzenlemesi de Murat Yeter tarafından yapıldı.

Yönetmen Buğra Karaçam’ın çektiği klipte, bedenini 40 kiloluk bir el dokuması halı ile örten ve yaklaşık 4 saat üzerinde taşıyan Özerk ¨Yıllar önce beğenerek satın aldığım, Güneydoğu Anadolu’nun dağ köylerindeki kadınların dokuduğu bu kıymetli halıyı evimde de özel bir köşede sergiliyorum. 100 kilo da olsa emeği sırtımda taşırım¨ dedi.

‘İhanet’ adlı balat şarkı, aynı zamanda Özerk’in yeni yılın ilk aylarında çıkaracağı 8 parçalık bir albümün de habercisi olarak müzikseverlerle buluştu.