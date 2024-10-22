Mardin'e büyük emekler veren Savurlu hayırsever işadamı Zeynel Abidin Erdem, 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez bulvarı ve Yeşilli eski belediye başkanımız rahmetli M. Emin Demir’in isimleri Yeşilli ’de bir bulvara verildi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli belediyesi tarafından Gençlik merkezi, Karşıyaka mahallesi ve Nahres’e yollarını birbirine bağlayan bulvarına, işadamı Zeynel Abidin Erdem, 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez ve Yeşilli eski belediye başkanı rahmetli M. Emin Demir’in isimlerinin yazılı olduğu yeni tabelası takıldı.

Yeşilli ilçesinde düzenlenen törene, Mardin Vali yardımcısı Osman Çelikkol, İş adamı Zeynelabidin Erdem, Yeşilli Kaymakamı M. Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi,MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Ak Parti Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ,İş adamı Ferhan Kaya, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bulvarın açılış töreninde konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin’e yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran değerli iş adamımız Sayın Zeynelabidin Erdem’in ismini ilçemizde bulvara vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin’e ve Türkiye’ye yaptığı hizmetler gerek halkın gerekse devletin nezdinde takdirle karşılandığını ifade eden Demir,” Yeşilli belediyesi olarak bizde Sayın Zeynelabidin Erdem’in adını burada yaşatmak için bulvara ismini yaşatacağız. Ayrıca geçmiş dönemde ilçemizde büyük hizmetlere vesile olan rahmetli amcam H.M.Emin Demir’inde adını yaşatmak için Karşıyaka bulvarına ismini verdik. İsmi ile gurur duyuyoruz. Bir kez daha Sayın Zeynelabidin Erdem’e yaptığı değerli hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TÜRKİYE’DE ÖRNEKTİR İlçemizde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu hatırlatan Başkan Demir,” 250 konut ve 250 iş yeri oteli ile iş hanı ile inşaatımız devam ediyor. Yeşilli merkez ilçe olma yolunda yaptığımız önemli projelerle adım atıyoruz. Bir yandan TOKİ konutları bir yandan 200 kişilik tekstil atölyesi inşaat bitme noktasına geldi. Proje üretmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin Yeşilli Midyat Ömerli ve Savur olmak üzere bu 4 ilçenin vatanına milletine olan bağlılığı bizleri mutlu ediyor. Burada bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmaya herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş adamı Zeynelabidin Erdem ise, İsmini Yeşilli ilçesinde bulvara verilmesinde öncülük eden Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’e teşekkür ederek, Yeşilli ilçesinde Hayretin başkanın yaptığı hizmetler Yeşilli halkın gönlünde takdir ile karşılanıyor. Yaptığı bu incelikten dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.