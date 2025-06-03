Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Mayıs 2025’te sanayi sektörlerinde yükselişini sürdürdü, su temini ve enerji öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 2,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 yükseldi.

Yılbaşından bu yana artış yüzde 12,92, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,17 oldu.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDE YILLIK ARTIŞ

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler; su temininde yüzde 57,57, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11, imalatta yüzde 22,99 ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 artış olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında ise dayanıklı tüketim malları yüzde 29,22, dayanıksız tüketim malları yüzde 27,48, sermaye malları yüzde 26,48, ara malları yüzde 20,50 ve enerji yüzde 17,05 artış gösterdi.

AYLIK DEĞİŞİMLERDE ENERJİ ÖNDE

İstatistiki verilere göre aylık bazda, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 12,36 ile en yüksek artışı kaydederken, su temini yüzde 5,86, imalat yüzde 1,72 ve madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,18 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarında enerji yüzde 7,98, sermaye malları yüzde 2,38, ara malları yüzde 1,92, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,70 artarken, dayanıklı tüketim malları yüzde 0,05 ile sınırlı bir yükseliş sergiledi.