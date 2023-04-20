Olay, geçtiğimiz günlerde Yukarıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahsa ait zeytin bahçesinden 14 çuval içerisinde yaklaşık 800 kilogram zeytin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan tanık ve kamera araştırması sonucu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.