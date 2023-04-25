Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla ülke genelinde çeşitli branşlarda düzenlenen okullara arası turnuvalar Aydın’da da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakaları, Efeler ilçesinde gerçekleştirildi. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bulunan tırmanış sahasında düzenlenen müsabakalara 90’a yakın öğrenci katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, sporcular zirvedeki heyecanı yaşadı.



Küçükler, Yıldızlar ve Gençler A-B olmak üzere 5 farklı kategoride kadın ve erkek sporcular arasında gerçekleştirilen müsabakaları izlemeye gelen seyirciler ise merakla tırmanan çocukları izledi.



Heyecanın doruk noktasına ulaşılan müsabakalarda dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi. Ayrıca dereceye giren sporcular ve okul takımları grup bölge müsabakalarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.