Ramazan ayıyla ilgili şirket içi yazışmaları gündeme gelen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın görevinden istifası ardından şirket yeni atamayı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında şirketten kendi isteğiyle emekli olan Ömer Yüngül, yeniden CEO olarak atandı.İSTANBUL (İGFA) - Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınması ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zorlu Holding'ten yapılan kamuoyu açıklamasında, Holding Yönetim Kurulu toplantısında, CEO'luk görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül’ün atanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Zorlu Grubu’nun tüm çalışmaları ve programlarının planlanmış olduğu şekilde kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de doğdu. 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yöneticilik yaptı. 1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Ardından 2013'te Zorlu Holding'in CEO'su oldu. Yüngül, Haziran 2024'te kendi isteğiyle emekli olmuştu.

Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babasıdır.