Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı 12 Savaşçı filminin çekimleri tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Yapım şirketi İBP Film yaptığı yapımcılığını Ömer İlhan , İlhan Akbaş'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Ateş Özkan ve Ömer İlhan'ın oturduğu görüntü yönetmenliğini Umut Erduran'ın yaptığı "12 Savaşçı " filminin ilk etabında Hollywood oyuncuları James Bond Casino Royel Filminde oynayan ünlü oyuncu Tom So, daha önce Türkiye'de Osmanlı subayı filmini çeken Sherlock Holmes ,Taken gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Afif Ben Bendra, ve İntikam Peşinde filminin oyuncusu ve Kaynama Noktası filmin yönetmenliğini yapan Tomas Szomju'da Türkiye'de 15 yıl gösterilen Cesur ve Güzel'in başrol oyuncusu ünlü Amerikalı aktör Ronn Moss "12 Savaşcı" sinema filmin ilk etap çekimlerinde oynadı. Testere" (SAW) film serisinin başrol oyuncusu Costas Mandylor 12 Savaşçı filminde.

Geçtiğimiz günlerde 12 Savaşçı filminin ikinci etap çekimlerinde Hollywood oyuncuları "Testere" (SAW) film serisinin başrol oyuncusu Costas Mandylor "HOSTEL" filminin oyuncuları Barbara Nedeljakova ve Jana Kaderabkova. " Eternal ve Room 4D filimleriyle tanınan oyuncu Franky Lankester, "Koruma" filminin başrol oyuncusu Tomas Szomju ikinci etap çelimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

"12 Savaşcı Filmi" 2025 Ekim ayında Amerika ve Avrupada vizyona girecek.