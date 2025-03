Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, New York'ta özel bir etkinlikle anıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Etkinlikte, Türk Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Ahmet Yazal’ın eşi Sayın Zeynep Yazal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilciliği 3. Sekreteri Mayda Dorak, Birleşmiş Milletler Askeri Danışmanı Albay Karaca ve eşi Çağdaş Karaca gibi önemli isimler de yer aldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İlk olarak söz alan Sayın Zeynep Yazal, Çanakkale Zaferi’nin sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmakla kalmayıp, dünya tarihindeki kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. “18 Mart Çanakkale Zaferi, sadece Osmanlı Devleti’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için bir dönüm noktasıydı. Atatürk’ün askeri dehasını ve Türk milletinin vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğimiz bir zaferdir. O gün kazandığımız zafer, aynı zamanda Türk milletinin ulusal bağımsızlık mücadelesinin ışığını yakaladığı gündür” dedi.

Yazal, Çanakkale’nin sadece Türk milletinin değil, dünya çapında bağımsızlık mücadelesi veren diğer halklar için de ilham kaynağı olduğunu belirtti.

MAYDA DORAK: “ÇANAKKALE, BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN ÖNCÜSÜDÜR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilciliği 3. Sekreteri Mayda Dorak, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin sadece Türk halkı için değil, tüm dünya için bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline geldiğini söyledi.

Dorak, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin özgürlüğe olan tutkusunu ve esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha duyurdu,” dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya genelindeki barış çabalarına da değinerek, “Türkiye, Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh çağrısı doğrultusunda barışı her zaman savunmuş, bölgesel ve küresel barış için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir” diye ekledi.

Öğrencilerin Gösterileri

Etkinlik, Melis Tuna isimli öğrencinin piyano performansı ve diğer gösterilerle devam etti.

Öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin anlamını ve önemini en iyi şekilde yansıtarak etkinliğe renk kattılar. Öğrencilerin gösterileri, tüm katılımcılardan büyük alkış aldı.