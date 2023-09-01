Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl 81 ilden birçok gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı, son 2 ay içerisinde toplamda bin 380 genci ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen deniz ve doğa kampları tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken kamp içerisinde yapılan müzik, tiyatro, halk oyunları, el sanatları, havuz deniz ve spor etkinliklerinin yanı sıra gençlere gezilerle Aydın’ın da tanıtımı yapılıyor.



İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında dönem dönem gerçekleştirilen kamplara, 3 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 23 farklı ilden gençler katıldı. Ankara’dan 1, Adana’dan 3, Adıyaman’dan 1, Aydın’dan 2, Amasya’dan 2, Afyonkarahisar’dan 1, Batman’dan 1, Balıkesir’den 1, Bursa’dan 1, Çorum’dan 2, Denizli’den 1, Diyarbakır’dan 3, Edirne’den 1, Kırklareli’nden 1, Kocaeli’den 1, Mardin’den 1, Malatya’dan 2, Osmaniye’den 1, Siirt’ten 1, Sivas’tan 2, Şırnak’tan 1, Tekirdağ’dan 1 ve Tokat’tan 1 olmak üzere toplam 32 kafile Efeler Gençlik Kampı’na geldi.