Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu olan Aydın, ülke genelindeki gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Aydın’a gelen Adanalı gençler, Aydın Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde Aydın’ı keşfetti. 4 günlük program dahilinde Aydın’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirip güzel dostluklar kurarak kardeşlik köprüsü oluşturdu.

Gençler arasında kültürel ve tarihle ilgili bağların güçlenmesine önemli katkı sağlayan proje çerçevesinde Aydın’a gelen gençler, gençlik liderleri ile birlikte şehrin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmek üzere yola çıktı. Aydın’ın tarihi ve zengin kültürel miraslarına tanıklık eden gençlerin, ilk duraklarından birisi ise Adnan Menderes Müzesi oldu. Rehber eşliğinde müzeyi gezen gençler hem Adnan Menderes’i yakından tanıdı hem de tarihi bir yolculuğa çıktı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan paylaşımda “Anadoluyuz Biz projesiyle Adana’dan gelen sevgili misafirlerimiz, Aydın’ın güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Ayaklarının tozuyla Adnan Menderes Müzesi’ni ziyaret ettiler. Tarih ve kültür dolu bu anlamlı durağı birlikte keşfetmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.