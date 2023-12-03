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İskenderun OSB Kavşağı ve Bağlantı Yolu açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Organize Sanayi Bölgesi, demir-çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 adet limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken, kavşak sayesinde sadece 2 dakikaya düştüğünü söyledi.HATAY (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçtiğini belirterek, hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren buradaydık ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

İskenderun OSB Kavşağı ve Bağlantı Yolunun açılışını gerçekleştirerek bu önemli güzergahta yüksek standartlı bir ulaşım tesis etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında şehirlerimizi birbirine daha da yaklaştırdığını belirterek, "Karayolları yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle ön plana çıkan dinamik ulaşım modlarımızdan biridir. 2002-2023 yılları arasında, tam 23 bin 182 kilometre yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 kilometreye ulaştırdık. Artan yolcu ve yük trafiğinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi de yol ağı ve standartlarının yükseltilmesiyle mümkündür. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu batı ve kuzey güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükselttik ve yükseltmeye devam ediyoruz. 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı 31 bin 250 km ye, 2053 hedeflerimiz kapsamında da 38 bin 60 km ye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımız özelinde de 2028 yılına kadar 1009 km daha yeni otoyol yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılına yakışan hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüdükleri yolda, ülkenin 81 ilinde olduğu gibi Hatayda da yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Hatay, Avrupa ve Anadoluyu Ortadoğuya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Ülkemizin Doğu Akdenizden Dünyaya açılan kapısı konumundaki İskenderun Limanına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Hatayın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. 2002 yılından bu yana Hatayın ulaşım ve iletişim altyapısı için 26 milyar 200 milyon lira yatırım yaptık. 2002 yılında ilimizdeki 151 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 501 kilometreye, 172 kilometrelik bitümlü sıcak karışımlı yol uzunluğunu 424 kilometreye yükselttik" dedi.

14 ÖNEMLİ KARAYOLU PROJESİNE DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Otoyol-Devlet Yolu Bağlantı Kavşağı projesi de en önemli karayolu projelerimizden biriydi. 3,9 km'sini bölünmüş yol, 6,1 kmsini ise tek yol olmak üzere toplam 10 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplama standardında tamamladık. Proje ile otoyoldan devlet yoluna kavşak düzenlemesi yaparak, özellikle ağır tonajlı ve sınai amaçlı trafiğin İskenderun Organize Sanayi Bölgesine ve demir-çelik tesislerine ulaşım standardını artırdık. Şu anda 14 önemli karayolu projesine devam ediyoruz" diye konuştu.

OSB demir-çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 adet limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken, kavşağımız ile sadece 2 dakikaya düştüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Böylelikle bölgede üretilen ürün ve hizmetlerin İskenderun Limanına ve pazarlara hızlı ve konforlu ulaşımını tesis ettik. Ayrıca bu bağlantımız sayesinde zamandan 263 milyon TL, akaryakıttan 228 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 491 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 27 bin 930 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak." dedi.