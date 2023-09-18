Aydın’da ‘Ahilik Haftası’ kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başlayan etkinlikte ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Ahilik Komitesi tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi Eyüp Salık, İlin Kalfası Zeynep İleri, İlin Çırağı Yasir Ali ve esnaf odası temsilcileri ile Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. İlin Ahisi seçilen 55 yıllık şoför Eyüp Salık’a Vali Canbolat tarafından hediyeleri verilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Canbolat daha sonra İlin Kalfası seçilen Zeynep İleri’ye ve İlin Çırağı seçilen Yasir Ali’ye hediyelerini vererek, mesleklerinde başarılar diledi.

Aydın Ticaret İl Müdürü Vekili Arif Aksu tarafından Vali Yakup Canbolat’a ilin ahisi, kalfası ve çırağı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammed Ali Künkcü; “Ahilik sadece esnaf teşkilatlanması değil, Türk milletinin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleriyle İslam ahlakını yoğurarak insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır. Asırlar boyunca coşkuyla kutlanan ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı, esas almıştır. İnsanlar arasında ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak da benimsenmiştir. Ahilik kültür ve felsefesinde toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal, hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak ahi, kardeş, cömert, yiğit manasına da gelmektedir. Bu anlamda dayanışmanın, hoşgörünün ve ticari ahlakın sembolü olan Ahilik Haftası’nı kutluyoruz, esnafımıza, sanatkarımıza, milletimize helal ve bereketli kazançlar diliyoruz” dedi.

Ahilik kültürünün önemine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; “Ahilik teşkilatı yüzyıllardır Anadolu coğrafyasında esnaf, zanaatkar ve sanatkarların kurallarını, ilkelerini belirleyen, onlara yön veren ve onların usta-çırak ilişkisini belirleyen, aynı zamanda üretimi denetleyen ve kaliteli hizmetin üretilmesine de vesile olan bir organizasyon. Cumhuriyet ile birlikte bu yapıyı Esnaf ve Sanatkarlar Odamız üstlendi. Bu misyonun tarihi misyona uygun olarak devam ettirilmesi, yaşatılması, o ruhun, o inanışın diri tutulmasını biz önemli görüyoruz. Ahi Evran’dan beri devam eden Anadolu’daki bu hizmet hareketinin, Anadolu’daki bu esnaf hareketinin doğru şekillerde devam etmesi önemli. Temel mesele insanın ahlaklı olması. İyi insan olması ölçüsünden hareketle, ürettiğinin de vatandaşa sunduğu hizmetin de kaliteli, nitelikli ve doğru olması ölçüsünde devam eden bir anlayış bu. Biz bütün esnafımızdan da aynı mantığı ve ruhun devam etmesini bekliyoruz. Esnafımızın ahiler gününü tebrik ediyoruz. Bol kazançlı bereketli haftalar diliyoruz. Bütün esnafımızın da bu kurallara uyduğuna inanıyoruz” dedi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 1968 yılında başladığı şoförlük mesleğinde 55 yılı dolduran 72 yaşındaki Eyüp Salık, yılın ahisi seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şoförlüğe babasının cipini kullanarak 18 yaşlarında başladığı söyledi. 1968 yılında taksi şoförlüğüne başladığını ifade eden Salık; “Ben çok gururluyum. Beni ilin ahisi seçtikleri için, valimize, oda başkanımıza ve komitemize teşekkür ediyorum. Esnafımıza bu işin çok güzel ve dürüst olmasını istiyorum. Ne kadar dürüst olursan o kadar kazanırsın. İşini seversen de işin sonunda başarıya ulaşırsın” dedi.



