Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Germiyan Festivali’nde sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar bir çok program yer alıyor. Türkiye’de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’da gerçekleştirilecek festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve lezzetlerini 2 gün boyunca açık olacak stantlarda sergileyebilecek.

14 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da standların açılışı ile başlayan festivalde Otantik Ev Atölye’de Şükran Tümer’in Germiyan Köyü Çeşmeleri Enstalasyonu, Otantik Giysiler Sergisi, Panaroma Germiyan Evi’nde de ise Ahmet Erdem’in ‘Germiyan’dan Ildır’a Doğal Taş Mozaik Çalışmaları’ Sergisi açılacak. İbrahim Ercan Otantik Ev Atölye’de ‘Soğuk Sabun Yapımı’, Ebru Kaya ve Dilek Algur, Çukuriçi Meydan da ‘Ev Katmeri ve Düğün Lokumu Yapımı’, ‘Filiz Önen Kopanisti Peyniri Yapımı’ atölyesi gerçekleştirecek.

Ardından Germiyan İlkokulu’ndan başlayarak Eski Un Fabrikası’na kadar devam eden ve renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji yapılacak. Köy Fırını’nda Suzan Mutlu ve Mehmet Mutlu’nun ‘Geleneksel Germiyan Köy Ekmeği Yapımı’ atölyesi gerçekleştirilecek.

Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye’ye duyuran Nuran Erden Çukuriçi Meydan’da ‘100. Yıl Temalı Bayrak Çizimi’ ile duvar boyama etkinliği gerçekleştirecek.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Usta Mutfak Atölyesi’nde ‘Ekmek Yapımı ve Tarihi’ üzerine, Esra Erülkü Germiyan Köy Kahvesi’nde ‘Zeytinyağında Duygusal Analiz Standardı, Parametreleri ve Zeytinyağının Duygusal Analizi’ söyleşisi ve tadım etkinliği yapacak.

Festivalin ilk gün etkinlikleri, saat 20.00’de Germiyan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek Faruk Demir konseri ile son bulacak.

Festivalin ikinci gününde Nurcan Kurnaz Koca Emine’de ‘Pirinçli Germiyan Mantısı Yapımı atölyesi, Anıl Uzcüce ‘Yerel Buğdaydan Sağlıklı ve Lezzetli Kurabiye Yapımı’ atölyesi, ‘İdeal Ekmek Nedir ve Farklı Ekmek Türlerinin Tadımı’, Mesut Yüce Yıldız ‘Yerel Buğday Ürünlerinin Üretimi ve Tüketiminin Yaygınlaştırılması’ söyleşilerini gerçekleştirecek.

Söyleşilerle ve çeşitli etkinliklerle devam edecek festivalde birbirinden güzel ve lezzetli ekmeklerin yarışacağı “En İyi Ekmek” Yarışması düzenlenecek.