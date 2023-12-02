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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 25 ilçenin zabıta müdürlerinin katılımıyla Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçeler arasında koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve 2. Zabıta Çalıştayı'nda gündeme gelen konular masaya yatırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başkentin 25 ilçesinde görev yapan zabıta müdürlüklerinin katılımıyla Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısında hizmet verimliliğin artırılması için ilçeler arasında koordineli olarak yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı şube müdürleri ile ilçe belediyeleri zabıta müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda; zabıta personellerinin görev ve sorumluluğunda olan işlerin yürütülmesinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması ile Ankara genelinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Ortak akıl ile sorunlara çözüm getirmek ve zabıta hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak için Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısını düzenlediklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Bu toplantı ile ilçe zabıtalarımız birbirleriyle tanış olacak ve karşılaştıkları problemler, karşılıklı çözüm arayışları konusunu tartışma ve görüşme imkânı bulacak. Büyükşehir Belediyesi olarak görmüyoruz biz zabıtayı, bütün Ankara’daki zabıta arkadaşlarımızla beraber el ele güzel bir şeyler yaparsak hepimizin eseri olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

2. Zabıta Çalıştay’ında gündeme gelen konuların da değerlendirildiği toplantıda; Başkentin sorunlarına ortak çözümlerin üretilebilmesi için Kent ve Yaşam Komisyonu, Çevre Komisyonu, Mevzuat ve Hukuk Komisyonu, Eğitim ve Rehberlik Komisyonu’nun da üyeleri belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının koordine ettiği bir sonraki Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısı, Gölbaşı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.