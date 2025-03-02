Yaklaşık 17 yıl önce Din Görevlisi Vizesi ile ABD'ye yerleşen Türk aile, 2016'dan beri başvurdukları göçmenlik başvurusunun çözümünü beklerken ICE tarafından baskına uğradı.abdpost.com / ABD (İGFA) - ICE memurlarınca gözaltına alınan Celal Emanet elektronik kelepçeyle serbest bırakılırken Amine Emanet tutuklandı. Biri otizmli 4 çocukları olduğu öğrenilen Emanet ailesine bölge halkı destek verdi. ABDPost.Com'un haberine göre New Jersey eyaletinde yaşayan Emanet ailesi, yıllardır çözülemeyen göçmenlik statülerinin kurbanı oldu.

ABD'ye 2008'de R1 Din Görevlisi Vizesi ile yasal olarak yerleşen aile, 2016'dan itibaren yapılan oturum başvurularının belirsizliğe düşmesiyle zorlu bir sürece girdi. Celal ve Amine Emanet, başvurularının sonuçsuz kalmasının ardından geçtiğimiz günlerde New Jersey'deki Jersey Kebab'taki restoranlarına yapılan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) baskınıyla gözaltına alındı.

ABDPost.Com'un haberine göre Celal Emanet, gözaltına alındıktan sonra ayak bileğine elektronik kelepçe takarak serbest bırakılırken Amine Emanet, hiçbir suç kaydının bulunmamasına rağmen Elizabeth Tutukevi'ne yerleştirildi. Amine Emanet'in duruşmasının ise 18 Mart'ta gerçekleşeceği öğrenildi.

Aile, yaklaşık 10 yıl boyunca "askıda" kalan göçmenlik dosyaları nedeniyle belirsizlik içinde yaşadıklarını ve bu durumun hayatlarını zorlaştırdığını belirtti.

Emanet ailesi, anne Emanet için seçilmiş yetkililerden destek talep etti. Aile üyeleri, "Bizi tanımayan bir yargıç kaderimizi belirleyecek. Göçmenlik sistemi adaletsiz" diyerek sitemde bulundu.

ICE sözcüsü, Cherry Hill'li Emanet ailesine yönelik uygulamayı idari bir tutuklama olarak tanımladı. Göçmenlik avukatı Jeff DeCristofaro, ailenin yasal yollardan vatandaşlık başvurusunun devam ettiği bir dönemde, bunun cezai değil sivil bir mesele olduğunu söyledi.

Biri otizmli 4 çocukları olduğu öğrenilen Emanet ailesine bölge halkı destek verdi.