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Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Mücadele için 16 Günlük Aktivizm kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Atölyesi düzenlendi.ADANA (İGFA) - BOYNER tarafından desteklenen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Dağlıoğlu Mahallesi, Güney Yıldızı Parkı’nda kurulan Mor Yerleşke’de kadınlara, kadına yönelik siddetle mücadeleye yönelik bilgi aktarıldığı atölye düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı meslek elemanları ve Mor Yerleşke’de görev alan sağlık personeli tarafından, Mor Yerleşke’den ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan hizmet alan 21 kadına şiddet konusunda ve yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Atölyede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve Daire Başkanlığı’nın şiddetle mücadele konusunda yaptığı çalışmalar ve sunmuş olduğu hizmetleri daire başkanı tarafından anlatılarak, şiddetin her türlüsünün suç olduğu ve insan hakkı ihlali olduğu vurgusunu yapılarak, kadınlara dektek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Atölyede kadına yönelik şiddet, şiddet türleri, şiddetin kadın sağlığı üzerindeki etkileri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların yasal hakları konularında bilgilendirme yapıldı. Şiddete maruz kalınması durumunda başvurulacak kurum ve kuruluş bilgileri ve acil durum numaraları ile ilgili bilgisi de aktarıldı. Atölyeye katılan kadınlara; kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirme ve kadın sağlığı broşürleri dağıtılarak bireysel soruları olanlara da danışmanlık hizmeti sunuldu.